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لجنة الاحتراف تناقش آلية عقود اللاعبين المحترفين

لجنة الاحتراف تناقش آلية عقود اللاعبين المحترفين
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المناطق - الرياض

عقدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم اجتماعها الدوري – عن بعد – برئاسة معيض الشهري لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بآلية عقود اللاعبين بعد قرار استئناف المسابقات في الرابع من أغسطس المقبل.
وناقش الاجتماع عقود اللاعبين المحترفين سواء العقود المنتهية بنهاية الشهر الجاري أو عقود الإعارة أو العقود الجديدة، إضافة إلى تعديل تواريخ بداية ونهاية عقود اللاعبين المحترفين التي تم إبرامها للموسم المقبل 2020 – 2021.
وأوضح رئيس اللجنة معيض الشهري أنهم أبلغوا جميع الأندية بالإجراءات الرسمية المتبعة، وذلك لضمان عدالة المنافسة واستقرارها لتسهيل أعمالها لدى اللجنة وضمان دقة خطوات تلك الإجراءات وفقاً للتنظيمات الجديدة المقرة.

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