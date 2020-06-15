أمين منطقة الجوف يتفقد أعمال إنشاء المنتزه المجاور لمركز الملك عبد الله الثقافي ا

المناطق- الجوف

تفقد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان ، أمس أعمال إنشاء المتنزه المجاور لمركز الملك عبد الله الثقافي الذي يقع وسط غرب مدينة سكاكا ، يرافقه وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس محمد بن أحمد البراهيم، والمدير العام للمشاريع المهندس إيهاب بن عبدالهادي الذويب.

وأطلع المهندس الشرعان على أعمال إنشاء البنية التحتية للمتنزه التي تشتمل على مواقف سيارات وممرات للمشاة ، ومباني خدمية، وساحات للاحتفالات ومنطقة ألعاب و نافورة راقصة و مسطحات خضراء، ويعد هذا المتنزه من أكبر المتنزهات وأحدثها بالمنطقة وبلغت نسبة الإنجاز للمشروع نحو 65 % .

وقدم أمين منطقة الجوف الشكر للعاملين بالمشروع وحثهم على ضرورة تسريع وتيرة الأعمال ، مؤكداً تذليل كل العقبات التي قد تواجه عملية تنفيذ العمل للتمكن من تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المعتمد، ليسهم المشروع بدوره في خدمة الأهالي وتحسين جودة الحياة في المدينة.