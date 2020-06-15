بلدية القريات تطبق خدمة “حجز موعد ” إلكترونياً

بلدية القريات تطبق خدمة “حجز موعد ” إلكترونياً

منطقة الجوف
جمعية أسرتنا بالقريات تقيم أمسية تخطيط الميزانية الأسرية والشخصية

جمعية أسرتنا بالقريات تقيم أمسية تخطيط الميزانية الأسرية والشخصية

منطقة الجوف
أمين منطقة الجوف يتفقد أعمال إنشاء المنتزه المجاور لمركز الملك عبد الله الثقافي ا

أمين منطقة الجوف يتفقد أعمال إنشاء المنتزه المجاور لمركز الملك عبد الله الثقافي ا

منطقة الجوف
ماكرون يرفع الحظر ويعلن: انتصرنا على كورونا

ماكرون يرفع الحظر ويعلن: انتصرنا على كورونا

أبرز المواد

أمين منطقة الجوف يتفقد أعمال إنشاء المنتزه المجاور لمركز الملك عبد الله الثقافي ا

أمين منطقة الجوف يتفقد أعمال إنشاء المنتزه المجاور لمركز الملك عبد الله الثقافي ا
http://almnatiq.net/?p=874308
المناطق- الجوف

تفقد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان ، أمس أعمال إنشاء المتنزه المجاور لمركز الملك عبد الله الثقافي الذي يقع وسط غرب مدينة سكاكا ، يرافقه وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس محمد بن أحمد البراهيم، والمدير العام للمشاريع المهندس إيهاب بن عبدالهادي الذويب.
وأطلع المهندس الشرعان على أعمال إنشاء البنية التحتية للمتنزه التي تشتمل على مواقف سيارات وممرات للمشاة ، ومباني خدمية، وساحات للاحتفالات ومنطقة ألعاب و نافورة راقصة و مسطحات خضراء، ويعد هذا المتنزه من أكبر المتنزهات وأحدثها بالمنطقة وبلغت نسبة الإنجاز للمشروع نحو 65 % .
وقدم أمين منطقة الجوف الشكر للعاملين بالمشروع وحثهم على ضرورة تسريع وتيرة الأعمال ، مؤكداً تذليل كل العقبات التي قد تواجه عملية تنفيذ العمل للتمكن من تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المعتمد، ليسهم المشروع بدوره في خدمة الأهالي وتحسين جودة الحياة في المدينة.

روابط ذات صلة

بلدية القريات تطبق خدمة “حجز موعد ” إلكترونياً

بلدية القريات تطبق خدمة “حجز موعد ” إلكترونياً
جمعية أسرتنا بالقريات تقيم أمسية تخطيط الميزانية الأسرية والشخصية

جمعية أسرتنا بالقريات تقيم أمسية تخطيط الميزانية الأسرية والشخصية
جامعة الجوف تنفذ أكثر من ألف جلسة افتراضية عن بُعد خلال الأسبوع الثاني من الفصل الصيفي

جامعة الجوف تنفذ أكثر من ألف جلسة افتراضية عن بُعد خلال الأسبوع الثاني من الفصل الصيفي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*