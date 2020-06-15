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جمعية أسرتنا بالقريات تقيم أمسية تخطيط الميزانية الأسرية والشخصية

جمعية أسرتنا بالقريات تقيم أمسية تخطيط الميزانية الأسرية والشخصية
http://almnatiq.net/?p=874309
المناطق- الجوف

أقامت جمعية أسرتنا بمحافظة القريات مساء يوم الأربعاء 18 شوال 1441 هـ عن بُعد فعاليات أمسية ( تخطيط الميزانية الأسرية والشخصية) للمدرب خالد الزهيري بحضور 513 متدرب ومتدربة حيث تطرق المدرب خلال اللقاء عن طرق التخطيط المالي للأسرة ، ومفهوم الإدخار ، وكيفية إدارة الراتب وكيفية النجاح بالاستثمار .

وفي نهاية الأمسية قدمت إدارة جمعية أسرتنا شكرها وتقديرها للمدرب الأستاذ خالد الزهيري على ماقدم وأثرى به المشاركين .
كما قدمت إدارة الجمعية شكرها للمشاركين على حضورهم ومشاركتهم وتفاعلهم ، وعبر المشاركون عن شكرهم وتقديرهم لجمعية أسرتنا وللقائمين عليها على ما بقدمونه من برامج وخدمات والتي تساهم في تنمية الأسرة والمجتمع .

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