بلدية القريات تطبق خدمة “حجز موعد ” إلكترونياً

المناطق- الجوف

طبقت بلدية محافظة القريات خدمة (حجز موعد) عبر البوابة الإلكترونية للأمانة التي تمكّن المستفيد سواء كان ( مواطنا ، أو مقيما ، أو مقاولا ، أو مستثمرا ) من حجز موعد عبر البوابة الإلكترونية، وإرسال جميع الاحتياجات لتقوم إدارة خدمة العملاء بمتابعة الطلب ، وتقديم الخدمة المناسبة له وفق أعلى المعايير .

كما تُمكِّن الخدمة المستفيد من حجز موعد مع رئيس البلدية أو مع أحد مسؤولي البلدية .

واطلع رئيس بلدية القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري على عمل الخدمة التي دشنها أمين المنطقة وتم تطبيقها في بلدية القريات ” وحدة خدمة العملاء ” بشرح تفصيلي من مدير الوحدة سلامه المشيطي .

و قال المهندس الشمري: إنه وفقاً لتوجيهات وحرص أمين منطقة الجوف فقد طبقت وأتيحت هذه الخدمة ضمن الجهود التي تقدمها البلدية للمستفيدين كافة توفيراً لعناء الوقت والجهد، وحرصاً على سلامتهم ، كما تأتي بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها الجهات المختصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

الجدير بالذكر أن بلدية القريات تعد الأولى بعد أمانة منطقة الجوف في تطبق هذة الخدمة للتسهيل على المواطنين والمقيمين من بين بلديات المنطقة.