احدث الأخبار

شركة دواء مصرية تبدأ تصنيع وتوزيع علاج كورونا في 127 دولة
أبرز المواد
 بفضل كورونا.. انخفاض “عالمي” في استهلاك المشروبات السكرية
أبرز المواد
 اتهام أحد وزراء مرسي بإعطاء معلومات سرية لإثيوبيا ساعدت في بناء سد النهضة
أبرز المواد
 مؤسسة الحبوب السعودية تشتري 1.08 مليون طن من الشعير
أبرز المواد
 تقويم التعليم: فتح التسجيل في اختبارَي قدرات الجامعيين وكفايات الإنجليزية
أبرز المواد
 الرحلة الـ 6 للمواطنين الراغبين في العودة تغادر أستراليا صوب المملكة
أبرز المواد
 العثور على “جثة” أسفل كوبري العزيزية بمكة.. والأمن يحقق
أبرز المواد
 الخارجية الإيرانية تعلن عقد قمة ثلاثية بين إيران وروسيا وتركيا قريبا
أبرز المواد
 بريطانيا تثمن المساعدات السعودية لها لمواجهة فيروس كورونا
أبرز المواد
 إيطاليا تبدأ المرحلة الأخيرة من العودة إلى الحياة الطبيعية
أبرز المواد
 نتنياهو: مستوطنة جديدة في الجولان تحمل اسم ترامب
أبرز المواد
 كوريا الجنوبية.. الإصابات الجديدة بكورونا فوق 30 لليوم الثاني
أبرز المواد
شركة دواء مصرية تبدأ تصنيع وتوزيع علاج كورونا في 127 دولة

شركة دواء مصرية تبدأ تصنيع وتوزيع علاج كورونا في 127 دولة

أبرز المواد
بفضل كورونا.. انخفاض “عالمي” في استهلاك المشروبات السكرية

بفضل كورونا.. انخفاض “عالمي” في استهلاك المشروبات السكرية

أبرز المواد
اتهام أحد وزراء مرسي بإعطاء معلومات سرية لإثيوبيا ساعدت في بناء سد النهضة

اتهام أحد وزراء مرسي بإعطاء معلومات سرية لإثيوبيا ساعدت في بناء سد النهضة

أبرز المواد
مؤسسة الحبوب السعودية تشتري 1.08 مليون طن من الشعير

مؤسسة الحبوب السعودية تشتري 1.08 مليون طن من الشعير

أبرز المواد

شركة دواء مصرية تبدأ تصنيع وتوزيع علاج كورونا في 127 دولة

شركة دواء مصرية تبدأ تصنيع وتوزيع علاج كورونا في 127 دولة
http://almnatiq.net/?p=874318
المناطق - وكالات

قالت إيفا فارما المصرية للصناعات الدوائية في بيان، اليوم الأحد، إنها توصلت إلى اتفاق مع “جيلياد ساينسز” الأميركية لتصنيع عقارها المضاد للفيروسات “ريمديسيفير” وتوزيعه في 127 دولة.

وكانت السلطات المعنية أجازت استخدام ريمديسيفير بصفة استثنائية في مرضى الحالات الحرجة المصابة بمرض “كوفيد-19” الذي يتسبب فيه فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة والهند وكوريا الجنوبية، وتستخدمه بعض الدول الأوروبية ضمن برامج الحالات الإنسانية.

وقالت إيفا إنه بموجب الاتفاق “سيتوفر للشركة المصرية جميع الأساليب التكنولوجية ومواصفات عملية التصنيع والأساليب الخاصة بالشركة الأميركية من أجل تعزيز الجدول الزمني لإنتاج عقار ريمديسيفير في أسرع وقت ممكن”.

وأوضحت دراسة نشرت في مجلة “نيتشر” الطبية الأسبوع الماضي أن ريمديسيفير منع تطور المرض في الرئة في القردة المصابة بفيروس كورونا المستجد.

ومازالت تجارب الدواء جارية على البشر وأظهرت البيانات الأولية أن الدواء ساعد مرضى على الشفاء أسرع من غيرهم.

وقال الباحثون في الدراسة إن قردة المكاك التي تلقت الدواء لم تظهر أي بوادر على إصابتها بمرض تنفسي وقل فيها ما يلحق بالرئتين من أذى.

روابط ذات صلة

بفضل كورونا.. انخفاض “عالمي” في استهلاك المشروبات السكرية

بفضل كورونا.. انخفاض “عالمي” في استهلاك المشروبات السكرية
اتهام أحد وزراء مرسي بإعطاء معلومات سرية لإثيوبيا ساعدت في بناء سد النهضة

اتهام أحد وزراء مرسي بإعطاء معلومات سرية لإثيوبيا ساعدت في بناء سد النهضة
مؤسسة الحبوب السعودية تشتري 1.08 مليون طن من الشعير

مؤسسة الحبوب السعودية تشتري 1.08 مليون طن من الشعير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*