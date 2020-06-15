مُعنفة الدمام تروي تفاصيل جديدة بالواقعة.. وسبب تحملها تعنيف زوجها لأبنائه 10 سنوات

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روت الزوجة التي تعرضت هي وأبناؤها للتعنيف على يد زوجها في الدمام تفاصيل جديدة حول الواقعة، مشيرةً إلى أنه هددها بأخذ الأطفال منها بعد تقديمها شكوى ضده

وقالت معنفة الدمام في مداخلة لبرنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية ، إن الواقعة بدأت قبل 10 سنوات بعدما أنجبت 4 أطفال توأم من زوجها، حيث قابل ذلك بتعنيفها بشدة بدعوى عدم قدرته على الإنفاق على كل هؤلاء الأطفال

وأضافت أنها رفضت الاستمرار في تنفيذ الشرط الذي اتفقا عليه قبل الزواج بعدم الإنجاب منه إلا لمرة واحدة؛ لشوقها للأمومة ورغبتها في إنجاب الأطفال

ولفتت إلى أن الزوج أجبرها على عدم مطالبته بالإنفاق على الأطفال، كما واصل تعنيف أبنائه حتى سبب لأحدهم عاهة في عينيه منذ الصغر، موضحةً أن سبب تحملها كل هذه السنوات هو خوفها أن يأخذ منها الأطفال

وأشارت إلى أن زوجها يعرف عنه بأنه كريم مع الآخرين وسيرته طيبة لكن في المنزل يعاملهم بشكل سيئ، مبينةً أنها ستتوجه إلى المحكمة لطلب فسخ عقد النكاح وإعطائها الحضانة والإعانة للأطفال والحماية منه