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سعود الطبية تدعو لممارسة الرياضة بالمنزل.. وتحذر: 40 مرضًا يرتبط بكثرة الجلوس

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سعود الطبية تدعو لممارسة الرياضة بالمنزل.. وتحذر: 40 مرضًا يرتبط بكثرة الجلوس

سعود الطبية تدعو لممارسة الرياضة بالمنزل.. وتحذر: 40 مرضًا يرتبط بكثرة الجلوس
http://almnatiq.net/?p=874354
المناطق_الرياض

حثت إدارة التأهيل الطبي بمدينة الملك سعود الطبية بالرياض، المواطنين والمقيمين، على ممارسة الرياضة بانتظام، خاصة في ظل الالتزام بالبقاء بالبيوت لوقت أطول، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد

وحذرت أخصائي العلاج الطبيعي أميرة الرشود بالمدينة، من قلة النشاط الحركي، حيث أثبتت الدراسات وجود 40 مرضًا مرتبطًا بكثرة الجلوس، كارتفاع ضغط الدم، والسمنة، والسكري، وهشاشة العظام، وأمراض شرايين القلب

وأضافت أن النشاط الحركي عنصر مهم للصحة العامة، ضمن مثلث الصحة ، التي تتكون أضلاعه من النوم الكافي والنشاط البدني والتغذية السليمة

وأشارت إلى أن ممارسة الرياضة تمنح الإنسان الشعور بالنشاط والحيوية، وتساعده في بناء جسم سليم، وتخفيف التوتر وتهدئة العقل

ونوهت إلى عدد من الأنشطة البدنية البسيطة التي يمكن ممارستها في المنزل، مثل الضغط، والجري في المكان، وقفز الحبل، واستخدام أدوات منزلية كالأوزان، فضلاً عن رياضة المبارزة والملاكمة ولعب التنس وكرة السلة التي يمكن ممارستها بنظام المحاكاة الافتراضية في الألعاب الإلكترونية

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