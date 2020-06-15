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الرحلة الـ 6 للمواطنين الراغبين في العودة تغادر أستراليا صوب المملكة

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الرحلة الـ 6 للمواطنين الراغبين في العودة تغادر أستراليا صوب المملكة

الرحلة الـ 6 للمواطنين الراغبين في العودة تغادر أستراليا صوب المملكة
http://almnatiq.net/?p=874355
المناطق_الرياض

قالت السفارة السعودية في أستراليا اليوم، إن سادس الرحلات الاستثنائية للمواطنين الراغبين في العودة الى ⁧#المملكة⁩ غادرت من ⁧#أستراليا⁩ اليوم.

وأضافت: قامت السفارة بمشاركة⁦ القنصلية السعودية في سيدني على تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بمغادرتهم وضمان سلامتهم”.

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وحرصاً من القيادة على سلامة وصحة المواطنين في الخارج في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد، ومتابعة شؤونهم وعائلاتهم ومرافقيهم منذ بداية تفشي الفيروس في بلدان العالم، والتأكد من توفير كل ما من شأنه أن يضمن سلامتهم حتى عودتهم لأرض الوطن سالمين.

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