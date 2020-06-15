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بريطانيا تثمن المساعدات السعودية لها لمواجهة فيروس كورونا

بريطانيا تثمن المساعدات السعودية لها لمواجهة فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=874359
المناطق-الرياض

ثمن وزير الخارجية البريطاني “دومينيك راب”، عبر تغريدة على حسابه في “تويتر” المساعدات التي قدمتها المملكة وتبرعها السخي بمئات الآلاف من ملابس الوقاية الطبية لبريطانيا في إطار دعمها لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وأكد راب في تغريدته أن “بريطانيا والمملكة ستسمران في العمل معا لمعالجة هذا الوباء العالمي.
يذكر ان عدد حالات الإصابة المؤكد بفيروس كورونا في بريطانيا تجاوز 252 ألفا، وبلغت حالات الوفاة منها أكثر من 41 ألف حالة وفاة.

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