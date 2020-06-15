الخارجية الإيرانية تعلن عقد قمة ثلاثية بين إيران وروسيا وتركيا قريبا

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أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية “عباس موسوي”، اليوم الاثنين، أن قمة ثلاثية بين إيران وروسيا وتركيا ستعقد قريبا.

ووفقاً “لوكالة مهر للأنباء” أكد موسوي “أن القمة المرتقبة لقادة ما أسماها الدول الضامنة لمفاوضات آستانا للسلام في سورية ستقام عبر تقنية الفيديو كونفرنس”.

وكشف عباس موسوي إلى أن موعد القمة سيحدد خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني “محمد جواد ظريف” الحالية لأنقرة.

ونقلت وكالة “مهر” عن موسوي القول إن “زيارة ظريف لأنقرة اليوم ومن ثم غدا إلى موسكو، تأتي بناء على ضرورة إجراء مباحثات دبلوماسية مع تركيا وروسيا” بشأن سورية.