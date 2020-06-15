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تقويم التعليم: فتح التسجيل في اختبارَي قدرات الجامعيين وكفايات الإنجليزية

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تقويم التعليم: فتح التسجيل في اختبارَي قدرات الجامعيين وكفايات الإنجليزية

تقويم التعليم: فتح التسجيل في اختبارَي قدرات الجامعيين وكفايات الإنجليزية
http://almnatiq.net/?p=874372
المناطق_الرياض

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، فتح التسجيل في اختبارَي #قدرات_الجامعيين وكفايات اللغة الإنجليزية عبر مقار الاختبارات المحوسبة.

وبيّنت هيئة تقويم التعليم، عبر حسابها في تويتر، أن التسجيل متاح بدءاً من تاريخ 22- 10- 1441 هـ الموافق 14- 6- 2020م.

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