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اتهام أحد وزراء مرسي بإعطاء معلومات سرية لإثيوبيا ساعدت في بناء سد النهضة

اتهام أحد وزراء مرسي بإعطاء معلومات سرية لإثيوبيا ساعدت في بناء سد النهضة
http://almnatiq.net/?p=874375

تقدم المحامي المصري سمير صبري ببلاغ عاجل للنائب العام ضد “هشام قنديل” رئيس مجلس الوزراء المصري في عهد الرئيس السابق “محمد مرسي” لمنحه شركة بناء السد الإثيوبي معلومات سرية ساعدت على بنائه.
وقال صبري، إن قنديل ثبت تورطه في كارثة سد النهضة الذي أصبح يهدد حق مصر في مياه النيل حيث أمَدّ شركة “بلبادس” الهولندية، التي وضعت تصميم سد النهضة الإثيوبي، بمعلومات ودراسات وبيانات سرية عن إيرادات النهر والفيضان في مصر، أثناء توليه وزارة الري في عام 2011، مما ساعد الشركة المملوكة لشخصيات يهودية، في الإسراع بإنجاز التصميم ثم وقع وقتها على اتفاقية لإتاحة المعلومات.
وأضاف صبري، أن ذلك تم برعاية الاتحاد الأوروبي و17 منظمة غير حكومية، وشركة “بلبادس”، مقابل مبلغ هزيل لم يتجاوز 4.5 مليون يورو، حصلت بموجبه الشركة الهولندية على دراسات وملفات ومعلومات سرية، من هشام قنديل، تهدد الأمن القومي لمصر.

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