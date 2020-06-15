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العثور على “جثة” أسفل كوبري العزيزية بمكة.. والأمن يحقق

العثور على “جثة” أسفل كوبري العزيزية بمكة.. والأمن يحقق
http://almnatiq.net/?p=874376
المناطق_مكة

تتحرّى الأجهزة الأمنية بالعاصمة المقدّسة، عن ملابسات العثور على شخص متوفى صباح اليوم في أحد المواقع بعزيزية مكة.

وتفصيلاً، تلقى مركز العمليات الموحد (911) بلاغاً عن وجود شخص ملقى على الأرض تحت كوبري العزيزية العام، وتحديداً بجانب مسجد الشيخ ابن باز.

وباشرت دوريات الأمن والجهات الأمنية ذات العلاقة الموقع، وتولت فرقة من الهلال الأحمر الكشف على الشخص الذي اتضح أنه ميت، ليتم نقله لثلاجة الأموات لحين الكشف على الجثة ومعرفة أسباب الوفاة وملابساتها، وتولت ملف القضية شرطة العزيزية.

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