المياه الوطنية تدخل 4 مشروعات حيز الخدمة بالدمام بتكلفة تجاوزت 107 مليون ريال

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أعلنت شركة المياه الوطنية ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية عن تشغيل 4 مشروعات حيوية للمياه والصرف الصحي بمدينة الدمام، بتكلفة مالية تجاوزت 107 مليون ريال، بهدف زيادة نسب التغطية وتحسين الكفاء التشغيلية للخدمات المائية والبيئية ورفع الضرر البيئي في عدد من الاحياء بمدينة الدمام، حيث ستخدم هذه المشروعات أكثر من 127 ألف مستفيد جديد.

إلى ذلك، قال المهندس حمدي الشراري رئيس القطاع الشرقي في شركة المياه الوطنية: إن الـ 4 مشروعات التي تم الانتهاء منها وإدخالها حيز الخدمة في مدينة الدمام، تتمثل في مجملها بمد أكثر من 11 كلم من الخطوط الرئيسة والفرعية، وقرابة 199كلم من شبكات المياه والصرف الصحي وربط أكثر من 12 ألف عقار.

وأضاف بأن المشروعات التي تم إدخالها حيز الخدمة منها مشروعان لخدمات المياه وهي مشروع خطوط المياه الرئيسية والفرعية لمواقع محطات ضخ المياه والخزانات القائمة بمدينة الدمام، لخدمة أحياء النهضة والجامعيين والفردوس والنزهة والبساتين والواحة والفيحاء والنور والأثير، والمشروع الثاني هو تنفيذ شبكة المياه للمجاورة الثامنة بمخطط (1/337) بحي الشاطئ بالدمام، حيث تم مد أكثر من 10 ألاف متر طولي من الشبكات، لخدمة 400 عقار بحي الشاطئ.

وذكر أن المشروعين الأخرين هما استكمال شبكات الصرف الصحي لمخططات غرب الفيصلية بالدمام المرحلة الرابعة والذي تضمن مد أكثر من 5 ألاف متر طولي من شبكات الصرف الصحي، لخدمة 3500 عقار في أحياء المنار وطيبة والأمراء والنور والخضرية والبحيرة والندى و الأنوار، والمشروع الأخير هو تنفيذ توصيلات الصرف الصحي المنزلية بمدينة الدمام الجزء الأول، حيث تم مد أكثر من 31 كم من شبكات الصرف الصحي، وربط 5,163 عقار بالخدمة في أحياء متفرقة بمدينة الدمام، وستسهم هذه المشروعات -بمشيئة الله- في رفع الضرر البيئي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار الشراري إلى أن الشركة تواصل العمل بخطى متسارعة لإنجاز العديد من المشاريع الحيوية الهامة التي تهدف إلى خدمة المواطن والمقيم في المنطقة الشرقية، فضلاً عن الرقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم، ورفع الكفاءة التشغيلية، وزيادة نسب تغطية الخدمات لقطاعي المياه والصرف الصحي في المنطقة، ضمن أهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030.