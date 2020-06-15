بوتين : تفوقنا على أميركا بأزمة كورونا.. وهذا هو الفارق

ووفق مقتطفات من حوار تم بثه مساء الأحد على قناة “روسيا 1″، قال بوتن “تجاوزن

ا فيروس كورونا المستجد بثقة، مع خسائر طفيفة، وسيتواصل ذلك. لكن في الولايات المتحدة، لا يجري الأمر على النحو ذاته”.