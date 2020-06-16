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أوروبا تبدأ فعليا في إعادة فتح الحدود

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أوروبا تبدأ فعليا في إعادة فتح الحدود

أوروبا تبدأ فعليا في إعادة فتح الحدود
http://almnatiq.net/?p=874401
المناطق - وكالات

دخل قرار الدول الأوروبية بتخفيف بعض قيود السفر التي فرضتها على الحدود لمكافحة فيروس كورونا، حيز التنفيذ، الاثنين، مع الإبقاء على بعض الإجراءات الاحترازية.

إلا أن استمرار إجراءات العزل العام في إسبانيا، ومجموعة من القيود في أماكن أخرى، واعتماد أساليب جديدة في العمل، تعني أن عودة السفر إلى مستويات ما قبل الجائحة لا يزال أمرا بعيد المنال.

وتدير منطقة “شينغن” المؤلفة من 22 دولة أعضاء بالاتحاد الأوروبي علاوة على أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا، معابر خالية من القيود، لكن معظمها ظلت مغلقة طوال 3 أشهر باستثناء حركة البضائع والموظفين العاملين في قطاعات حيوية.

وحثت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون أعضاء “شينغن” الأسبوع الماضي على رفع القيود المفروضة على الحدود بحلول الاثنين، للسماح بإعادة فتح تدريجية أمام الدول الأخرى اعتبارا من يوليو المقبل.

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