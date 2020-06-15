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اتحاد التايكوندو ينظم بطولة افتراضية للسيدات

اتحاد التايكوندو ينظم بطولة افتراضية للسيدات
http://almnatiq.net/?p=874407
المناطق - الرياض

ينظم الاتحاد السعودي للتايكوندو في الفترة من 24 إلى 26 يونيو الجاري أول بطولة تايكوندو افتراضية “عن بعد” خاصة بالسيدات وذلك في لعبة( البومسي) والتي هي جزء من منافسات التايكوندو على شكل من الممارسات الوهمية التي تتم من خلال إتباع خطوات الحركة بطريقة منظمة ومتتابعة ضد منافس خيالي أو عدة منافسين وهي تجربة حقيقة للاشتباك التخيلي كما أن ممارستها تساعد اللاعب على زيادة التحكم في التنفس والثقة بالنفس واتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة وتساعد في تنمية عناصر التوازن والتوافق والمرونة.

وفي ذات السياق أوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد ركن شداد العمري أن البطولة الأفتراضية جزء لا يتجزء من عمل الإتحاد خلال فترة التوقف بسبب جائحة كورونا ليتم من خلالها رصد مستويات اللاعبين واللاعبات وحثهم على مواصلة التدريبات اليومية من خلال منازلهم حيث سبق للاتحاد تنظيم بطولة افتراضية على مستوى الذكور شهدت مشاركة كبيرة من قبل الأبطال السعوديين تجاوز عددهم 134 مشاركاً ، مشيراً إلي أن هذه أول بطولة تقام للسيدات ومن المتوقع أن تشهد مشاركة متميزة .

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