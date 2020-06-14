ك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تدعم باحث جامعة جازان

جازان-فضه عطيف:

اختارت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المقترح البحثي المقدم من عضو هيئة التدريس بكلية الطب بجامعة جازان الدكتور عبدالله الحربي، ضمن منح البحوث الخاصة بمرضى كورونا، وحمل البحث المقدم عنوان “محاكاة نموذج الجودة لتنفيذ رؤية المملكة لإصلاحات نظام الرعایة الصحیة باستخدام الرعایة الصحیة لمرضى كورونا كنموذج اختبار.

وأوضح الباحث الرئيسي الدكتور عبدالله الحربي الحاصل على درجة الدكتوراه في إدارة وسياسة الأنظمة والخدمات الصحية من جامعة جنوب كارولاينا، أن المقترح البحثي تم العمل عليه من قبل فريق من الكلية يضمن كلا من الدكتور أحمد القاسم، والدكتور عبدالوهاب عقيلي، والدكتور إبراهيم قصادي، مثمنا جهود جامعة جازان بقيادة معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ودعمه للباحثين بالاستفادة من خبراتهم.

وأضاف الحربي أنه وبناء على رؤیة المملكة ٢٠٣٠م تم إعطاء الأولویة لتحسين وإصلاح نظام الرعایة الصحیة في المملكة عبر تحسين جودة وكفاءة نظام الرعایة الصحیة، مشيرا إلى أن البحث سيعتمد إنشاء نموذج محاكاة لجودة الرعاية الصحية المقدمة لمرضى كورونا قياسا على الخطة المستقبلية لنظام الرعاية الصحية في المملكة وفقا لرؤية ٢٠٣٠م بهدف معرفة مواطن الضعف والقوة في النظام الصحي المستقبلي، والتي يمكن العمل عليها مبكراً والاستفادة منها.