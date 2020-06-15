ياغافل لك الله

ياغافل لك الله

منوعات
الكويت تسجل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد
ك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تدعم باحث جامعة جازان

ك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تدعم باحث جامعة جازان

منطقة جازان
اتفاقية لإنشاء مجمع إداري نموذجي لتعظيم الفائدة من الأصول الحكومية

اتفاقية لإنشاء مجمع إداري نموذجي لتعظيم الفائدة من الأصول الحكومية

أبرز المواد

ياغافل لك الله

ياغافل لك الله
http://almnatiq.net/?p=874430
بقلم : سلمان بن ظافر الشهري

مازالت جائحة كورونا تعصف بالعالم اقتصادياً واجتماعياً وصحياً في مقاومة شرسة من قبل الفيروس لكل الجهود التي تحاول القضاء عليه أو على الأقل الحد منه.
وليس هناك في الأفق مايؤكد علمياً قرب انتهاء الجائحة أو على الأقل تحديد موعد لانتهائها.
وكل ما تم الإعلان عن عقار طبي لعلاج الفيروس ظهر (كوفيد ١٩)ليعلن أنه مازال الأقوى والمهيمن رغم كل المحاولات التي جُيشت لمكافحته والتي كلفت ومازالت تكلف المليارات من الدولارات دون جدوى، اللهم التخفيف من وطئة الفيروس أو تأجيل حدة تطوره.
وفي ظل الجائحة من يجدها فرصة ثمينة وتجارة رابحة لن تبور إذ ارتفعت الأسعار و كنزت السلع وراجت تجارة السوق السوداء وأصبحت الذئاب البشرية بالحيل المختلفة تنهش في جسد المستهلك البسيط مستغلةً كل فرصة لتحقيق أكبر عائد ممكن قبل زوال الجائحة وعودة الحياة إلى ماكانت عليه .
وبالرغم من الجهود الجبارة المبذولة من وزارة الصحة و وزارة التجارة وأمانات المدن وهيئة الغذاء والدواء وغيرها من الجهات الرقابية إلا أن تجار الأزمات مازالوا يحاولون وبكل شراسة تحقيق مأربهم ومكاسبهم مستغلين ظروف الأزمة.
وياغافل لك الله .

روابط ذات صلة

بفضل كورونا.. انخفاض “عالمي” في استهلاك المشروبات السكرية

بفضل كورونا.. انخفاض “عالمي” في استهلاك المشروبات السكرية
الأربعاء القادم ..أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان

الأربعاء القادم ..أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان
منسوبو الهلال الأحمر بالجوف ومتطوعيه يتبرعون بالدم في مستشفيات المنطقة

منسوبو الهلال الأحمر بالجوف ومتطوعيه يتبرعون بالدم في مستشفيات المنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*