احدث الأخبار

الخارجية الإيرانية : استمرار حظر السلاح إلى إيران “خط أحمر”
أبرز المواد
 أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي الاحصائي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة
منطقة تبوك
 نائب أمير جازان يطلع عبر – الاتصال المرئي- على الإجراءات الاحترازية والوقائية بجوامع المنطقة ومساجدها
منوعات
 منح 234 متبرعاً بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة
أبرز المواد
 عبر لوحات بالشوارع والميادين العامة “هيئة الزلفي ” تقدم رسائل توعوية للحد من كورونا
منطقة الرياض
 المؤسسة العامة للحبوب ترسي الدفعة الرابعة من الشعير هذا العام
أبرز المواد
 ياغافل لك الله
يكتبون
 الكويت تسجل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 ك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تدعم باحث جامعة جازان
منطقة جازان
 اتفاقية لإنشاء مجمع إداري نموذجي لتعظيم الفائدة من الأصول الحكومية
أبرز المواد
 اتحاد التايكوندو ينظم بطولة افتراضية للسيدات
أبرز المواد
 زيدان يدخل نادي “العمالقة الثلاثة”.. ويوبخ لاعبيه
أبرز المواد
الخارجية الإيرانية : استمرار حظر السلاح إلى إيران “خط أحمر”

الخارجية الإيرانية : استمرار حظر السلاح إلى إيران “خط أحمر”

أبرز المواد
أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي الاحصائي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة

أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي الاحصائي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة

منطقة تبوك
نائب أمير جازان يطلع عبر – الاتصال المرئي- على الإجراءات الاحترازية والوقائية بجوامع المنطقة ومساجدها

نائب أمير جازان يطلع عبر – الاتصال المرئي- على الإجراءات الاحترازية والوقائية بجوامع المنطقة ومساجدها

منوعات
منح 234 متبرعاً بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

منح 234 متبرعاً بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

أبرز المواد

المؤسسة العامة للحبوب ترسي الدفعة الرابعة من الشعير هذا العام

المؤسسة العامة للحبوب ترسي الدفعة الرابعة من الشعير هذا العام
http://almnatiq.net/?p=874438
المناطق - واس

أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية استيراد كمية (1,080,000) طن من الشعير موزعة على مناشئ “الاتحاد الأوروبي، استراليا، البحر الأسود، أمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا)، والتي تمثل الدفعة الرابعة لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام (2020م).
وأوضح معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس في تصريح له اليوم، أنه تم دعوة عدد (25) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة تقدمت منها (21) شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على عدد (3) شركات عالمية تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة، وتوزعت الشحنات على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع (13) شحنة كميتها (780,000) طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع (5) شحنات كميتها (300,000) طن وذلك للتوريد خلال الفترة (أغسطس – سبتمبر2020م).
وأفاد معاليه أن ترسية هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الإستراتيجي للشعير المستورد، وأنه بتلك الكمية تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية هذا العام على نحو (3.8) ملايين طن، ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي: http://www.sago.gov.sa/Import/Barely .

روابط ذات صلة

الخارجية الإيرانية : استمرار حظر السلاح إلى إيران “خط أحمر”

الخارجية الإيرانية : استمرار حظر السلاح إلى إيران “خط أحمر”
منح 234 متبرعاً بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

منح 234 متبرعاً بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة
الكويت تسجل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*