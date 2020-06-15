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عبر لوحات بالشوارع والميادين العامة “هيئة الزلفي ” تقدم رسائل توعوية للحد من كورونا

عبر لوحات بالشوارع والميادين العامة “هيئة الزلفي ” تقدم رسائل توعوية للحد من كورونا
http://almnatiq.net/?p=874441
المناطق - الزلفي
نفّذت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الزلفي برنامجاً توعوياً؛ مساهمةً مع الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 عبر نشر رسائل توعوية في لوحات الطرق والشوارع العامة تحتوي على أهم الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تؤكد على لبس الكمامة وغسل اليدين والتباعد الجسدي.
وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري أن الاستفادة من الوسائل التوعوية في الشوارع العامة والطرق السريعة بنشر المواد التوعوية والوقائية والاحترازية والهادفة إلى توعية المجتمع أحد مهام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وتأتي هذه البرامج في إطار تضافر الجهود بين الأجهزة الحكومية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين، وتحظى بمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند .

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