نائب أمير جازان يطلع عبر – الاتصال المرئي- على الإجراءات الاحترازية والوقائية بجوامع المنطقة ومساجدها

جازان - فضة عطيف

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان عبر الاتصال المرئي اليوم ، بمدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي.

واطلع سموه خلال الاتصال على التقرير الخاص بتهيئة جوامع ومساجد المنطقة وتعقيمها وتجهيزها لاستقبال المصلين وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اعتمدتها وزارة الشؤون الإسلامية لحماية المصلين ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووجه سمو نائب أمير منطقة جازان بأهمية تكثيف الجولات الرقابية والبرامج التوعوية المتضمنة التأكيد على المصلين بتطبيق الإجراءات الخاصة، حاثاً كبار السن والمرضى على الصلاة بالمنازل، وعدم إحضار الأطفال أقل من خمسة عشر عاما للمساجد، وتجنب المصافحة وعدم التزاحم عند الدخول والخروج.

ونوه سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز ، بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من رعاية واهتمام ببيوت الله بمختلف مناطق المملكة ، مبرزاً الدور الذي تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بفرع الوزارة بالمنطقة والجهود التي يبذلها الفرع لخدمة أبناء المنطقة والمقيمين بها تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقديم كل ما يوفر سبل السلامة والراحة والطمأنينة للمصلين.

من جانبه أعرب مدير عام الشؤون الإسلامية بجازان في ختام اللقاء عن سعادته بلقاء سمو نائب أمير المنطقة وما استمع إليه من توجيهات ، راجياً العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.