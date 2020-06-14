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الخارجية الإيرانية : استمرار حظر السلاح إلى إيران “خط أحمر”

الخارجية الإيرانية : استمرار حظر السلاح إلى إيران “خط أحمر”

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أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي الاحصائي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة

أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي الاحصائي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة

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أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي الاحصائي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة

أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي الاحصائي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=874453
تبوك - فايز السميري
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة، بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء مهندس أحمد بن محمد الشهراني.
واطلع سموه في بداية اللقاء على التقرير الإحصائي السنوي لإنجازات الدفاع المدني خلال لعام 2019 م الذي اشتمل على جهود المديرية والإدارات التابعة لها والحالات التي تمت مباشرتها، وجهود المديرية في التوعية واستمع سمو أمير المنطقة من اللواء الشهراني لإيجاز عن سير العمل في المديرية والإدارات التابعة لها في محافظات ومراكز المنطقة
ونوه سمو امير منطقة تبوك بجهود رجال الدفاع المدني في مواجهة ومكافحة انتشار فيروس كرورنا ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية. وذلك انطلاقا بما تولية حكومة خادم الرحمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهما الله – من اهتمام وعناية بسلامة المواطن والمقيم .
من جهته قدم اللواء الشهراني باسمة ونيابة عن منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة تبوك على ما يلقاه الجهاز من دعم ومتابعة مستمرة من سموه, مؤكداً والتي انعكست على أداء وجودة العمل .

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