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الخارجية الإيرانية : استمرار حظر السلاح إلى إيران “خط أحمر”

الخارجية الإيرانية : استمرار حظر السلاح إلى إيران “خط أحمر”

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الخارجية الإيرانية : استمرار حظر السلاح إلى إيران “خط أحمر”

الخارجية الإيرانية : استمرار حظر السلاح إلى إيران “خط أحمر”
http://almnatiq.net/?p=874456
المناطق - وكالات

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، إن استمرار حظر السلاح إلى إيران “خط أحمر”.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إعلانه عن قمة ثلاثية بين إيران وروسيا وتركيا قريباً.

وأضاف موسوي أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية “يأخذ بعين الاعتبار المواقف الأميركية”، مضيفاً: “ندعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية للوقوف على الحياد وأن لا تتأثر تقاريرها حول إيران بمزاعم إسرائيل”.

يأتي ذلك فيما قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار جديد لمجلس الأمن، الاثنين، شمل سلسلة من القرارات والإجراءات على خلفية سلوك إيران في المنطقة وهجماتها الإقليمية.

وتضمنت سلسلة القرارات منع جميع الدول الأعضاء توريد أو بيع الأسلحة إلى إيران وحظر بيع أو نقل إيران للأسلحة للخارج، وتفتيش جميع البضائع التجارية القادمة أو المتجهة للأراضي الإيرانية، بما يتفق مع القانون الدولي الساري، على أن تقوم الدول الأعضاء بمصادرة أي سفينة إيرانية والتخلص منها، إذا كانت السفينة ضالعة في أنشطة محظورة دوليا، وتجميد الأموال والأصول التي تدعم الأنشطة الإيرانية المحظورة.

وقد حصلت قناتا “العربية” و”الحدث” على نسخة حصرية من مشروع القرار الأميركي حول إيران قبل توزيعه على الدول الأعضاء في مجلس الأمن الليلة.

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