لمجلس البلدي لامانة منطقة عسير يعقد اجتماعه ال 64

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عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير اجتماعه العادي رقم ( 64 ) يوم الاثنين الموافق 23 / 10 / 1441 هـ الموافق 16 / 6 / 2020 م برئاسة رئيس المجلس لواء م/ محمد بن سعيد آل بريق وحضور أعضاء المجلس وذلك لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة حيالها ومنها :

تقرير اللجنة المالية عن الحساب الختامي ومناقشة ما ورد من الأمانة بخصوص نماذج المواقف في بعض المخططات بحضور المختص من الأمانة ومناقشة شكوى أهالي وادي لبيح بخصوص تداخل أحد المخططات مع أملاك المواطنين بحضور المختصين من الأمانة على المخطط وإيجاد الحلول وعرض ما لدى لجنة الاستثمار بخصوص عدد من المواقع الاستثمارية كما تم عرض مقترح عضو المجلس عامر عبدالله حيال مواقف نقل الركاب و أصحاب المناحل المتنقله. وقد تم اتخاذ الحلول اللازمه لكل ما تم عرضه بالتنسيق مع الجهات المعنيه .

ما يستجد من أعمال .

1/ عرض معايير الإنارة والأرصفة 2 /طلب سمو الامير ناصر ال سعود رخصة لمشروع سياحي.

4/ تعاميم أمانة المجالس :-

بشأن قرار مجلس الوزراء القاضي بتقديم خدمات الكهرباء والمياة دون اشتراط أي شهادة.

2/ السماح في بيع التبغ في التموينات والاسواق المركزية.

3/ بشأن البروتوكلات الوقائية للقطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما قام المجلس بدراسة عدد من المواضيع الأخرى وإحالتها للجان المختصة لاستكمال دراستها في الجلسات القادمه.