احدث الأخبار

أمير الشرقية : ينوه بحرص حكومة المملكة على تمكين المواطنين وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي لأنشطة وبرامج سجون المنطقة
منطقة القصيم
 أمين منطقة القصيم يشهد انطلاقة إدارة التسويق وخدمة المستثمرين
منطقة القصيم
 “البريد السعودي” يوصل الوثائق الجامعية لأكثر من 105 آلاف طالب وطالبة في مختلف مناطق المملكة
أبرز المواد
 “سكني”: 20 ألف أسرة استفادت من الخيارات السكنية خلال مايو الماضي.. بينها 10 آلاف سكنت منازلها
أبرز المواد
 أمير الشرقية : ضرورة تقديم الدعم للمزارعين المحليين وتثقيفهم
المنطقة الشرقية
 أمانة عسير و بلدياتها .. تسجل 34 ألف مخالفة و تتلف 84 ألف كجم من المواد الغذائية الفاسدة
منطقة عسير
 شرطة الباحة : القبض على مواطن يثير الخوف والهلع بين المواطنين بهيئة غير مألوفة والاختباء في أماكن مجهولة
منطقة الباحة
 لمجلس البلدي لامانة منطقة عسير يعقد اجتماعه ال 64
منطقة عسير
 وزير الموارد البشرية يشكر القيادة بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل (6) مواد من نظام الخدمة المدنية
أبرز المواد
 قوات التحالف المشتركة تعترض وتسقط طائرة دون طيار “مفخخة” أطلقتها المليشيا الحوثية في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة ( خميس مشيط )
أبرز المواد
 الخارجية الإيرانية : استمرار حظر السلاح إلى إيران “خط أحمر”
أبرز المواد
أمير الشرقية : ينوه بحرص حكومة المملكة على تمكين المواطنين وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي

أمير الشرقية : ينوه بحرص حكومة المملكة على تمكين المواطنين وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي

المنطقة الشرقية
أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي لأنشطة وبرامج سجون المنطقة

أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي لأنشطة وبرامج سجون المنطقة

منطقة القصيم
أمين منطقة القصيم يشهد انطلاقة إدارة التسويق وخدمة المستثمرين

أمين منطقة القصيم يشهد انطلاقة إدارة التسويق وخدمة المستثمرين

منطقة القصيم
“البريد السعودي” يوصل الوثائق الجامعية لأكثر من 105 آلاف طالب وطالبة في مختلف مناطق المملكة

“البريد السعودي” يوصل الوثائق الجامعية لأكثر من 105 آلاف طالب وطالبة في مختلف مناطق المملكة

أبرز المواد

لمجلس البلدي لامانة منطقة عسير يعقد اجتماعه ال 64

لمجلس البلدي لامانة منطقة عسير يعقد اجتماعه ال 64
http://almnatiq.net/?p=874466
المناطق - أبها

عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير اجتماعه العادي رقم ( 64 ) يوم الاثنين   الموافق 23 / 10 / 1441 هـ الموافق 16 / 6 / 2020 م برئاسة رئيس المجلس لواء م/ محمد بن سعيد آل بريق  وحضور أعضاء المجلس وذلك  لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة حيالها ومنها :
تقرير اللجنة المالية عن الحساب الختامي ومناقشة ما ورد من الأمانة بخصوص نماذج المواقف في بعض المخططات بحضور المختص من الأمانة ومناقشة شكوى أهالي وادي لبيح بخصوص تداخل أحد المخططات مع أملاك المواطنين بحضور المختصين من الأمانة على المخطط وإيجاد الحلول وعرض ما لدى لجنة الاستثمار بخصوص عدد من المواقع الاستثمارية كما تم عرض مقترح عضو المجلس عامر عبدالله حيال مواقف نقل الركاب و أصحاب المناحل المتنقله. وقد تم اتخاذ الحلول اللازمه لكل ما تم عرضه بالتنسيق مع الجهات المعنيه .
ما يستجد من أعمال .
1/ عرض معايير الإنارة والأرصفة  2 /طلب سمو الامير ناصر ال سعود رخصة لمشروع سياحي.
4/ تعاميم أمانة المجالس :-
بشأن قرار مجلس الوزراء القاضي بتقديم خدمات الكهرباء والمياة دون اشتراط أي شهادة.
2/ السماح في بيع التبغ في التموينات والاسواق المركزية.
3/ بشأن البروتوكلات الوقائية للقطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما قام المجلس بدراسة عدد من المواضيع الأخرى وإحالتها للجان المختصة لاستكمال دراستها في الجلسات القادمه.

 

روابط ذات صلة

أمانة عسير و بلدياتها .. تسجل 34 ألف مخالفة و تتلف 84 ألف كجم من المواد الغذائية الفاسدة

أمانة عسير و بلدياتها .. تسجل 34 ألف مخالفة و تتلف 84 ألف كجم من المواد الغذائية الفاسدة
قوات التحالف المشتركة تعترض وتسقط طائرة دون طيار “مفخخة” أطلقتها المليشيا الحوثية في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة ( خميس مشيط )

قوات التحالف المشتركة تعترض وتسقط طائرة دون طيار “مفخخة” أطلقتها المليشيا الحوثية في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة ( خميس مشيط )
أمانة عسير تغلق منشأة تجارية كبرى لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والوقائية

أمانة عسير تغلق منشأة تجارية كبرى لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والوقائية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*