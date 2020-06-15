أمانة عسير و بلدياتها .. تسجل 34 ألف مخالفة و تتلف 84 ألف كجم من المواد الغذائية الفاسدة

المناطق - أبها

أتلفت أمانة منطقة عسير و بلدياتها أكثر من 84،182 ألف كجم من المواد الغذائية الغير صالحة للإستخدام الآدمي منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية و الوقائية للحد من تفشي فايروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، وذلك ضمن جهود الأمانة الرقابية للتأكد من سلامة أسواقها .

و أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ، بأن الجهود المبذولة عبر الحملات الرقابية ، جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية و التزامها بتطبيق الإجراءات الإحترازية و الوقائية للحد من تفشي فايروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، و ذلك لتعزيز السلامة الغذائية و تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين .

و أكد الحميدي الى أن الأمانة وبلدياتها أتلفت خلال الحملة نحو 84،182 ألف كجم من المواد الغذائية الغير صالحة للإستخدام الآدمي بالإضافة الى رصد نحو 34,032 ألف مخالفة ، و ذلك بعد أكثر من 76,770 زيارة تفتيشية قام بها المراقبين ، فيما تم اغلاق نحو 3,270 منشأة مخالفة.

فيما تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، فضلاً عن مخالفة انتهاء التراخيص ومخالفة الاشتراطات المعمول وعدم الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية و الوقائية للحد من تفشي فايروس كورونا المستجد كوفيد 19.