أمير الشرقية : ضرورة تقديم الدعم للمزارعين المحليين وتثقيفهم

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الدمام - فهد المريخي
التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين) مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة عامر المطيري.

وأكد سموه أن الجهود المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –يحفظهما الله- لتحقيق الأمن الغذائي والاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية في المملكة جهود كبيرة، حققت ولله الحمد استقراراً في توفر الاحتياجات الغذائية الأساسية، وعززت استقرار الأسواق المحلية، وساهمت بفضل الله في شعور كل من يقيم على هذه الأرض بالأمن، مبيناً سموه أهمية دور فرع الوزارة في الحد من آثار هذه الجائحة، عبر متابعة توفر المواد الغذائية الأساسية، ومتابعة انتاج المشروعات الزراعية في المنطقة، وحماية المساحات الزراعية مما يؤثر عليها من الآفات، وحماية الموارد المائية من العمليات العشوائية، مؤكداً سموه ضرورة مواصلة هذه الجهود، وتلمس احتياجات المزارعين المحليين والتأكد من تقديم الدعم اللازم لهم، سواءً عبر منظومة التمويل، أو التوعية.

واطلع سموه على إيجاز عن جهود فرع الوزارة خلال الفترة الماضية، مشيداً سموه بهذه الجهود، مؤكداً ضرورة المواصلة، والحرص على الاستجابة الفاعلة للبلاغات، متمنياً سموه لمنسوبي فرع الوزارة التوفيق.

من جهته قدم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة عامر المطيري، شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على دعم سموه المستمر والمتواصل، لجهود فرع الوزارة، مؤكداً أن الفرع يواصل العمل على تحقيق الاستقرار للأسواق، واستمرار الإنتاج الزراعي، على مستوى القطاع الزراعي في المنطقة الشرقية.

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