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“سكني”: 20 ألف أسرة استفادت من الخيارات السكنية خلال مايو الماضي.. بينها 10 آلاف سكنت منازلها

“سكني”: 20 ألف أسرة استفادت من الخيارات السكنية خلال مايو الماضي.. بينها 10 آلاف سكنت منازلها

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“سكني”: 20 ألف أسرة استفادت من الخيارات السكنية خلال مايو الماضي.. بينها 10 آلاف سكنت منازلها

“سكني”: 20 ألف أسرة استفادت من الخيارات السكنية خلال مايو الماضي.. بينها 10 آلاف سكنت منازلها
http://almnatiq.net/?p=874483
المناطق - واس

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان عن استفادة 19,864 أسرة خلال شهر مايو الماضي من مختلف الحلول والخيارات السكنية التي يستمر البرنامج في توفيرها وإتاحة اختيارها وحجزها إلكترونياً على مدار الساعة ومن كل مكان عبر تطبيق وموقع “سكني”، بينها 10,721 أسرة سكنت منازلها، ليصل إجمالي الأُسر التي استفادت من جميع الخيارات منذ بداية العام الجاري إلى 150,366 أسرة، منها نحو 53,871 أسرة سكنت منازلها، فيما فضّلت الأسر الأخرى خيارات الوحدات تحت الإنشاء ضمن الضواحي السكنية الكبرى، والأراضي السكنية، والبناء الذاتي، وذلك استمراراً لجهود البرنامج في تسهيل التملك وتوفير الوحدات السكنية المتنوعة حول مناطق المملكة دون توقف، في إطار تسهيل الإجراءات والخدمات تزامناً مع الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا.
وأوضح البرنامج في بيان صحفي اليوم، أن مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي حجزها المستفيدون منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر مايو بلغت 29,058 وحدة سكنية، فيما سُلمت 35,449 أرضاً سكنية في مختلف المدن والمحافظات والمراكز، وتجاوز مجموع المستفيدين من خيار القرض العقاري المدعُوم لشراء وحدة سكنية جاهزة 53,088 أسرة، إضافة إلى 32,771 أسرة مستفيدة من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي.
ويستمر البرنامج في خدمة الأسر الراغبة في التملك عبر تطبيق وموقع “سكني”، كما يُظهر البرنامج أسماء المستفيدين وأرقام هوياتهم الوطنية من خلال الرابط https://sakani-names.housing.sa/ أو زيارة المنصة الإلكترونية، التي تستعرض جميع التفاصيل للخيارات السكنية المتنوعة وغيرها من الخدمات والتسهيلات مثل المستشار العقاري، وتحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، والاستحقاق الفوري والحجز والحصول على عرض سعر الجهات التمويلية وتوقيع عقود الأراضي إلكترونياً.
بدوره، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم على استمرار البرنامج في تقديم خيارات متنوعة للمستفيدين من الأسر السعودية من خلال إجراءات أسهل وخيارات أكثر وخدمات أفضل بحسب احتياجاتهم ورغباتهم وقدراتهم، وذلك في إطار حرص الوزارة على تسريع تملّك المواطنين للمساكن، تماشياً مع برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – الذي يستهدف رفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030.
وأضاف أن البرنامج يعمل حالياً على طرح المزيد من المشاريع الجديدة والمتنوعة خلال العام الجاري بالشراكة مع القطاع الخاص، مؤكداً أن مشاريع “سكني” التي ينفذها المطورون العقاريون المؤهلون من الوزارة تشهد تسارعاً في أعمال الإنشاء تمهيداً لتسليمها ضمن 58 مشروعاً سكنياً في جميع مناطق المملكة تتواصل وتيرة البناء فيها، تتميز بأسعار مناسبة بين 250-750 ألف ريال، مع مراعاة الجودة والالتزام الدقيق بمراحل التنفيذ والتسليم للمواطنين دون تأخير، فيما تتوزّع معظم المشاريع ضمن الضواحي السكنية التي توفّر حياة عصرية تتكامل فيها الوحدات المتنوعة بين الفلل والشقق والتاون هاوس مع المرافق والخدمات المتنوعة، مثل ضاحية الجوان في الرياض، وضاحية الواجهة في الدمام، وضاحية الميّار في جدة.
وأشار إلى أنه في إطار التسهيل على المستفيدين وخدمتهم بشكل أفضل يمكن التواصل مع الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين للإجابة على جميع التساؤلات (199090)، إلى جانب الموقع الإلكتروني (sakani.housing.sa) وتطبيق “سكني” للأجهزة الذكيّة، أو زيارة مركز “سكني” الشامل بالرياض.
يُذكر أن برنامج “سكني” أعلن عن استفادة أكثر من 300 ألف أسرة في جميع مناطق المملكة خلال العام الماضي 2019 من مختلف الخيارات السكنية والتمويلية، بينها أكثر من 109 آلاف أسرة سكنت منازلها، ويستهدف البرنامج في 2020 خدمة 300 ألف أسرة جديدة لتمكينهم من امتلاك المسكن الملائم ضمن خيارات متعددة.

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