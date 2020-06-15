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“البريد السعودي” يوصل الوثائق الجامعية لأكثر من 105 آلاف طالب وطالبة في مختلف مناطق المملكة

“البريد السعودي” يوصل الوثائق الجامعية لأكثر من 105 آلاف طالب وطالبة في مختلف مناطق المملكة

أبرز المواد
“سكني”: 20 ألف أسرة استفادت من الخيارات السكنية خلال مايو الماضي.. بينها 10 آلاف سكنت منازلها

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“البريد السعودي” يوصل الوثائق الجامعية لأكثر من 105 آلاف طالب وطالبة في مختلف مناطق المملكة

“البريد السعودي” يوصل الوثائق الجامعية لأكثر من 105 آلاف طالب وطالبة في مختلف مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=874486
المناطق - واس

أنجزت مؤسسة البريد السعودي توصيل وثائق التخرج الجامعية لأكثر من 105 آلاف طالب وطالبة في منازلهم، ضمن الاتفاقية الموقعة مع 11 جامعة سعودية حرصاً من “البريد السعودي” على خدمة المجتمع وإسهاماً في تطبيق الإجراءات والاحترازات المتخذة من مختلف الأجهزة الحكومية لمواجهة فيروس كورونا التي تقودها وزارة الصحة لمكافحة الجائحة .
ويعمل البريد وفق الاتفاقية المبرمة مع جامعات ” الملك سعود ،والإمام محمد بن سعود الإسلامية ،والجوف ،وجدة ،وتبوك ، وحائل ،والمجمعة ،وجازان ،والطائف، والملك خالد ، والجامعة الإلكترونية ” على تقديم الخدمة لجميع طلابها من الجنسين والانتفاع من الخدمات البريدية في مدن ومحافظات المملكة في اطار التوسع المستمر للخدمات البريدية واللوجستية التي جعلت من “البريد السعودي” المشغل الوطني الأول والأكثر تأثيراً في سوق الشحن على مستوى الشرق الأوسط .
يذكر أن ” البريد السعودي ” قام خلال الفترة الماضية بتوزيع أكثر من 6 ملايين مادة بريدية متنوعة من خلال قنوات تسليم مختلفة شملت أكثر من 600 مكتب بريد ونحو 600 ألف صندوق بريد جميعها حول المملكة بالإضافة إلى 60 محطة للطرود و800 مركبة لخدمة الميل الأخير لإيصال الشحنات والطرود إلى منازل العملاء وعناوينهم الوطنية .

 

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