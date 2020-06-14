أمين منطقة القصيم يشهد انطلاقة إدارة التسويق وخدمة المستثمرين

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شهد أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي اليوم انطلاق أعمال إدارة التسويق وخدمة المستثمرين بمقر الأمانة الرئيسي بمدينة بريدة ، وتأتي هذه الخطوة إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، لتوفير خدمات أفضل للمستثمرين وتنمية قطاع الاستثمار البلدي.

وتستهدف الإدارة التي تأتي ضمن مكونات الإدارة العامة للاستثمارات إلى تطوير الخدمات المقدمة للمستثمر، ومشاركة المستثمرين المرئيات والمقترحات، وتعزيز الشراكة بين القطاع البلدي والقطاع الخاص لتنمية الفرص الاستثمارية التكاملية بين القطاعين، باستخدام الخيارات التقنية لعرض الفرص وتسويقها.