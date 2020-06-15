أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي لأنشطة وبرامج سجون المنطقة

المناطق - بريدة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , في مكتبه بمقر الإمارة بمدينة بريدة، مدير سجون المنطقة اللواء خالد الجربوع، الذي قدم للسلام على سموه ، وتسلميه التقرير السنوي لأنشطة وبرامج سجون المنطقة.

واستمع سموه خلال اللقاء من اللواء الجربوع ما شهدته الإصلاحيات من تطوير وخطط مستقبلية وبرامج وقائية احترازية للوقاية من فيروس كورونا ، إلى جانب الرعاية الاجتماعية ، والتدريب المهني ، إضافة إلى الأنشطة الثقافية والرياضية التي تُسهم في إعادة تأهيل النزلاء ، التي تتضمن برامج التوجيه الفكري والمعنوي، والجناح المثالي والأكاديمية التابعة له وما تتكون منه من قاعات للمحاضرات وغيرها, مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه وتشجيعه ومتابعته كافة الأعمال والأنشطة بسجون المنطقة.



وثمن سمو الأمير فيصل بن مشعل , الجهود التي تقدمها سجون المنطقة بما شاهده من خلال هذا التقرير ، مؤكداً سموه أهمية تعزيز وتطوير برامج تأهيل السجناء ، بما يكفل إعدادهم ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع ، سائلاً المولى عز وجل أن يبارك في الجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.