أمير الشرقية : ينوه بحرص حكومة المملكة على تمكين المواطنين وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي

ونوه سموه بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –يحفظهما الله- على تمكين المواطنين من فرص العمل، وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، وتنمية قدرات المواطنين من كافة الفئات، مؤكداً أهمية متابعة التزام الجهات الحكومية والقطاع الخاص بتطبيق الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات الصحية، وتكثيف توعية غير الناطقين باللغة العربية بالإجراءات الاحترازية، وتعزيز الاستجابة لطلبات المستفيدين من القطاعات الحكومية والخاصة والأفراد عبر القنوات الإلكترونية، والعمل على برامج تنمية قدرات العاملين في القطاع العام والخاص عبر البرامج التدريبية الإلكترونية، مشيراً سموه لأهمية الدور التنموي في العمل على الحد من آثار هذه الجائحة، وتحفيز الجمعيات الأهلية للقيام بدور فاعل في التخفيف من آثارها.

واطلع سموه على تقرير موجز عن جهود فرع الوزارة، وتحقيق الفرع للمركز الأول على مستوى فروع الوزارة في الأداء المتوازن للربع الأول من هذا العام، مشيداً سموه بهذه الجهود، داعياً لمواصلتها، والحرص على تعزيز التحول نحو الخدمات الرقمية، وتعريف المستفيدين بهذه الخدمات، كما اطلع سموه على تقرير عن حملة “خير الشرقية” التي قدمت دعماً مجتمعاً تجاوز 66مليون ريال، كما بارك سموه حصول جمعية تراؤف على جائزة التميز في مجال رعاية الأيتام “كافل 2020″، متمنياً سموه لمنسوبي فرع الوزارة التوفيق.

من جهته قدم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن المقبل، باسمه وباسم منسوبي فرع الوزارة، الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية، على دعم سموه المتواصل والمستمر لجهود الفرع، وحرصه على قيامه بالدور المطلوب منه على أتم وجه، موضحاً أن الفرع قدم خلال الفترة الماضية، العديد من الخدمات للمستفيدين عن بعد، حيث تجاوزت الخدمات المقدمة أكثر من 7 آلاف خدمة.