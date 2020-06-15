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انطلاق برنامج القيادات الرقمية لتمكين الكوادر الوطنية من قيادة “التحوّل الرقمي”

انطلاق برنامج القيادات الرقمية لتمكين الكوادر الوطنية من قيادة “التحوّل الرقمي”

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انطلاق برنامج القيادات الرقمية لتمكين الكوادر الوطنية من قيادة “التحوّل الرقمي”

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نائب أمير الشرقية يلتقي مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة

نائب أمير الشرقية يلتقي مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=874507
المناطق - الدمام

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين) مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن بن فهد المقبل.

منوهاً سموه باهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –يحفظهما الله- بتحقيق التنمية المستدامة، وتمكين قدرات المواطنين، وتوليد فرص العمل لهم، مع الحرص على تنمية المورد البشري، وتأهيله بما يضمن قدرته على تأدية الأعمال في القطاعين العام والخاص على أتم وجه، مؤكداً سموه ضرورة العمل على توسيع البرامج التنموية، والاستفادة من المبادرات التي انطلقت مع بداية الجائحة وتحويلها إلى مبادرات مستدامة، تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتفتح المزيد من الفرص المجتمعية والتطوعية، واطلع سموه على تقرير عن فوز جمعية تراؤف على جائزة التميز في مجال رعاية الأيتام “كافل 2020″، متمنياً سموه لمنسوبي فرع الوزارة التوفيق في مهام عملهم.

من جهته عبر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن المقبل، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه، على دعمهما المستمر والمتواصل، لجهود الفرع وحرصهما على تطوير الأداء، موضحاً أن الفرع عمل على تطبيق ما صدر من تنظيم لأوضاع العاملين في القطاع الخاص، ومتابعة الإجراءات الاحترازية في القطاعين العام والخاص.

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