نائب أميرالشرقية يلتقي مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة

مؤكداً سموه حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –يحفظهما الله- على تحقيق الأمن الغذائي وحماية الموارد المائية والبيئية، مبيناً الدور الهام للوزارة في متابعة إنتاج المشروعات الزراعية، ومراقبة الثروة الحيوانية، بما يضمن استمرار توفر المنتجات الغذائية في الأسواق، وتلبية الطلب المتزايد عليها، مشيداً سموه بجهود فرع الوزارة خلال جائحة كورونا المستجد “كوفيد-19″، ودورها الرقابي والتنظيمي، والذي أسهم بحمد الله في تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

مشيداً سموه بجهود منسوبي فرع الوزارة، متمنياً لهم التوفيق.

من جهته عبر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة عامر المطيري، باسمه وباسم منسوبي الفرع، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على دعمهما المتواصل لجهود الفرع، وحرصهما على تعزيز الجهود الرقابية والميدانية لفرع الوزارة، بما يضمن توفر المنتجات في الأسواق، وتواصل الإنتاج الزراعي في المنطقة، ودعم المزارعين والمنتجين ومربي المواشي.