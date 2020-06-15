بلدية القطيف تغلق مطعمين مخالفين

المناطق - القطيف

أغلقت بلدية محافظة القطيف مطعمين مخالفين، وذلك لتدني مستوى النظافة العامة وسوء حفظ وتخزين الأطعمة، وعدم تقيدهما بالاشتراطات الصحية والبلدية.

وقال رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني أن البلدية وضمن جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية، أغلقت مطعما في تاروت ومطعماً آخر في صفوى، وذلك لتدني مستوى النظافة العامة وسوء حفظ وتخزين الأطعمة، إضافة الى عدد من المخالفات للاشتراطات النظامية وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرا الى أنه تم تطبيق لائحة الغرامات و الجزاءات البلدية بحقهما.

ودعا المهندس الحسيني المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية أو عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مختلف المنشآت التجارية في المحافظة، من خلال التواصل بمركز 940 ، مشددا في الوقت نفسه على تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين وأنه لن يكون هناك أدنى تهاون مع كل ما من شأنه المساس بسلامة المواطنين والمقيمين.