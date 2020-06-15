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أمانة الأحساء تطلق أول قرعة إلكترونية لتوزيع أراضي منح الأوامر السامية

أمانة الأحساء تطلق أول قرعة إلكترونية لتوزيع أراضي منح الأوامر السامية
http://almnatiq.net/?p=874520
المناطق - الأحساء

تطلق أمانة الأحساء خدمة القرعة الإلكترونية لتوزيع أراضي منح الأوامر السامية الصادرة للمواطنين في الأحساء، والتي سوف يتم عرضها عبر البث المباشر من خلال قنوات التواصل الرسمية لأمانة الأحساء يوم الأربعاء الموافق 25 شوال 1441هـ الساعة العاشرة صباحاً.

وأوضح أمين الأحساء المهندس فؤاد بن خالد الملحم أن هذه الخدمة تعد الأولى من نوعها على مستوى أمانات المملكة في إجراء قرعة الكترونية “عن بُعد” من المنزل، دون الحاجة إلى حضور المواطنين في مجموعات، لإجراءات قرعة توزيع أراضي المنح، كما جرت العادة، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية، وكذلك تسهيلاً على المستفيدين، مع ضرورة تطبيق كافة الأنظمة المقررة رسمياً خلال إجراء القرعة وبمشاهدة الجميع.

 

يذكر أن أمانة الأحساء أتاحت مسبقاً خدمة تحديث بيانات الذين شملتهم المنح السامية، ودعتهم لاستكمال وتحديث بياناتهم على البوابة الإلكترونية لأمانة الأحساء www.alhasa.gov.sa، وذلك قبل موعد إجراء القرعة الإلكترونية.

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