المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع يجري عملية جراحية ناجحة لمواطنة مصابة بفيروس كورونا.

المناطق - واس

أجرى فريق طبي من المركز الطبي للهيئة الملكية بينبع عملية جراحية لمواطنة تعرضت لنزيف في الرحم مصابة بفيروس كورونا المستجد .

وإجريت العملية الجراحية مع تطبيق الفريق الطبي المختص جميع المعايير والبروتوكولات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة وكذلك المركز المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها ( وقاية ) للتعامل مع مثل هذه الحالات.

وأكد المركز الطبي أن السيدة تتمتع حاليا بصحة جيدة ومستقرة.