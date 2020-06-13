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المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع يجري عملية جراحية ناجحة لمواطنة مصابة بفيروس كورونا.

المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع يجري عملية جراحية ناجحة لمواطنة مصابة بفيروس كورونا.

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انطلاق برنامج القيادات الرقمية لتمكين الكوادر الوطنية من قيادة “التحوّل الرقمي”

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المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع يجري عملية جراحية ناجحة لمواطنة مصابة بفيروس كورونا.

المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع يجري عملية جراحية ناجحة لمواطنة مصابة بفيروس كورونا.
http://almnatiq.net/?p=874534
المناطق - واس

أجرى فريق طبي من المركز الطبي للهيئة الملكية بينبع عملية جراحية لمواطنة تعرضت لنزيف في الرحم مصابة بفيروس كورونا المستجد .
وإجريت العملية الجراحية مع تطبيق الفريق الطبي المختص جميع المعايير والبروتوكولات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة وكذلك المركز المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها ( وقاية ) للتعامل مع مثل هذه الحالات.
وأكد المركز الطبي أن السيدة تتمتع حاليا بصحة جيدة ومستقرة.

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