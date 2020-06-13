أجرى فريق طبي من المركز الطبي للهيئة الملكية بينبع عملية جراحية لمواطنة تعرضت لنزيف في الرحم مصابة بفيروس كورونا المستجد .
وإجريت العملية الجراحية مع تطبيق الفريق الطبي المختص جميع المعايير والبروتوكولات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة وكذلك المركز المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها ( وقاية ) للتعامل مع مثل هذه الحالات.
وأكد المركز الطبي أن السيدة تتمتع حاليا بصحة جيدة ومستقرة.
المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع يجري عملية جراحية ناجحة لمواطنة مصابة بفيروس كورونا.
أجرى فريق طبي من المركز الطبي للهيئة الملكية بينبع عملية جراحية لمواطنة تعرضت لنزيف في الرحم مصابة بفيروس كورونا المستجد .
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