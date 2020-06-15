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أمانة الرياض تعلن 5 ضوابط لبيع منتجات التبغ بالأسواق المركزية والبقالات والتموينات

أمانة الرياض تعلن 5 ضوابط لبيع منتجات التبغ بالأسواق المركزية والبقالات والتموينات

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أمانة الرياض تعلن 5 ضوابط لبيع منتجات التبغ بالأسواق المركزية والبقالات والتموينات

أمانة الرياض تعلن 5 ضوابط لبيع منتجات التبغ بالأسواق المركزية والبقالات والتموينات
http://almnatiq.net/?p=874537
المناطق - الرياض

كشفت أمانة منطقة الرياض، اليوم الاثنين، عن 5 ضوابط لبيع منتجات التبغ «السجائر – المعسل» في الأسواق المركزية والبقالات والتموينات التي لا تقل مساحتها عن 100 متر، وأوضحت الأمانة خلال «إنفوجراف عبر حسابها بموقع تويتر»، أن الضوابط تمثلت في ألا تباع السجائر إلا في عبوات مغلقة ومطابقة للمواصفات المعتمدة، ويُمنع بيعها بالحبة، كما يجب أن تكون منتجات التبغ غير مرئية لمرتادي المحل بنسبة 100%.

وتضمنت الضوابط ضرورة وضع لوحة تحذيرية فوق وحدة المحاسبة، وأن تكون واضحة الرؤية وتتضمن صورة معبرة عن أضرار التدخين وعبارة تحذيرية «التدخين ومنتجات التبغ سبب رئيسي لأمراض وسرطان الفم والرئة والقلب والشرايين»، وعبارة «يُمنع بيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة».

كما شملت الضوابط منع بيع منتجات التبغ الأخرى ومستلزماتها، ومنع الإعلان والترويج لمنتجات التبغ.

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