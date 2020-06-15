احدث الأخبار

مستشفيات الجوف تنظم حملات للتبرع بالدم
منطقة الجوف
 أمانة الرياض تعلن 5 ضوابط لبيع منتجات التبغ بالأسواق المركزية والبقالات والتموينات
منطقة الرياض
 المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع يجري عملية جراحية ناجحة لمواطنة مصابة بفيروس كورونا.
منطقة المدينة المنورة
 انطلاق برنامج القيادات الرقمية لتمكين الكوادر الوطنية من قيادة “التحوّل الرقمي”
أبرز المواد
 انطلاق برنامج القيادات الرقمية لتمكين الكوادر الوطنية من قيادة “التحوّل الرقمي”
أبرز المواد
 مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الرابعة والأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة
أبرز المواد
 أمانة الأحساء تطلق أول قرعة إلكترونية لتوزيع أراضي منح الأوامر السامية
المنطقة الشرقية
 بلدية القطيف تغلق مطعمين مخالفين
المنطقة الشرقية
 نائب أميرالشرقية يلتقي مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة
المنطقة الشرقية
 نائب أمير الشرقية يلتقي مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة
المنطقة الشرقية
 صحة الشمالية تعلن عن البدء بالمرحلة الثالثة من الفحص الموسع لفيروس كورونا الجديد
منطقة الحدود الشمالية
 نيوم تفتح باب القبول لدراسة تكنولوجيا المعلومات لتأهيل الكوادر الوطنية من أبناء المجتمع المحلي
منطقة تبوك
مستشفيات الجوف تنظم حملات للتبرع بالدم

مستشفيات الجوف تنظم حملات للتبرع بالدم

منطقة الجوف
أمانة الرياض تعلن 5 ضوابط لبيع منتجات التبغ بالأسواق المركزية والبقالات والتموينات

أمانة الرياض تعلن 5 ضوابط لبيع منتجات التبغ بالأسواق المركزية والبقالات والتموينات

منطقة الرياض
المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع يجري عملية جراحية ناجحة لمواطنة مصابة بفيروس كورونا.

المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع يجري عملية جراحية ناجحة لمواطنة مصابة بفيروس كورونا.

منطقة المدينة المنورة
انطلاق برنامج القيادات الرقمية لتمكين الكوادر الوطنية من قيادة “التحوّل الرقمي”

انطلاق برنامج القيادات الرقمية لتمكين الكوادر الوطنية من قيادة “التحوّل الرقمي”

أبرز المواد

مستشفيات الجوف تنظم حملات للتبرع بالدم

مستشفيات الجوف تنظم حملات للتبرع بالدم
http://almnatiq.net/?p=874540
المناطق - الجوف

نظمت مستشفيات منطقة الجوف حملات للتبرع بالدم بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم تحت شعار حملة تبرع بالدم .
ودعت صحة الجوف الراغبين بالتبرع لحجز موعد بخطوات سهلة عبر تطبيق موعد، مؤكدةً أن جميع مراكز التبرع آمنة، وذلك لتطبيق الإجراءات الاحترازية واتخاذها للتدابير الوقائية كافة.
يشار إلى أن الحملات تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للمتبرّعين بالدم والذي يوافق 14 يونيو من كل عام، ويقام هذا العام تحت عنوان الدم المأمون ينقذ الأرواح، ويهدف إلى منح أفراد المجتمع فرصة التبرع بالدم، وتسليط الضوء على الحاجة إلى التبرع بالدم على مدار السنة، للحفاظ على الإمدادات الكافية، وتحقيق الوصول الشامل في الوقت المناسب لنقل دم آمن لإنقاذ المرضى المحتاجين للدم.

روابط ذات صلة

بلدية القريات تطبق خدمة “حجز موعد ” إلكترونياً

بلدية القريات تطبق خدمة “حجز موعد ” إلكترونياً
جمعية أسرتنا بالقريات تقيم أمسية تخطيط الميزانية الأسرية والشخصية

جمعية أسرتنا بالقريات تقيم أمسية تخطيط الميزانية الأسرية والشخصية
أمين منطقة الجوف يتفقد أعمال إنشاء المنتزه المجاور لمركز الملك عبد الله الثقافي ا

أمين منطقة الجوف يتفقد أعمال إنشاء المنتزه المجاور لمركز الملك عبد الله الثقافي ا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*