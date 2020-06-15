مستشفيات الجوف تنظم حملات للتبرع بالدم

المناطق - الجوف

نظمت مستشفيات منطقة الجوف حملات للتبرع بالدم بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم تحت شعار حملة تبرع بالدم .

ودعت صحة الجوف الراغبين بالتبرع لحجز موعد بخطوات سهلة عبر تطبيق موعد، مؤكدةً أن جميع مراكز التبرع آمنة، وذلك لتطبيق الإجراءات الاحترازية واتخاذها للتدابير الوقائية كافة.

يشار إلى أن الحملات تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للمتبرّعين بالدم والذي يوافق 14 يونيو من كل عام، ويقام هذا العام تحت عنوان الدم المأمون ينقذ الأرواح، ويهدف إلى منح أفراد المجتمع فرصة التبرع بالدم، وتسليط الضوء على الحاجة إلى التبرع بالدم على مدار السنة، للحفاظ على الإمدادات الكافية، وتحقيق الوصول الشامل في الوقت المناسب لنقل دم آمن لإنقاذ المرضى المحتاجين للدم.