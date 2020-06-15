الصحة: تسجيل (4507) حالات مؤكدة، وإجمالي الحالات النشطة (43147) حالة

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أعلنت الصحة اليوم تسجيل (4507) حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (132048) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (43147) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1897) حالة حرجة، والبقية حالاتهم مطمئنة، كما سُجلت (3170) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (87890) حالة.

وأوضحت أن الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (1658) حالة، وجدة (413) حالة، ومكة المكرمة (389) حالة، والدمام (270) حالة، والهفوف (205) حالات، والقطيف (183) حالة، والطائف (130) حالة، والمدينة المنورة (125) حالة، والخبر (89) حالة، وخميس مشيط (85) حالة، وأبها (55) حالة، والجبيل (53) حالة، وصفوى (45) حالة، والمبرز (45) حالة، وبريدة (39) حالة، والظهران (38) حالة، وحفر الباطن (36) حالة، والخرج (36) حالة، وينبع (28) حالة، والمزاحمية (27)، وحوطة بني تميم (26) حالة، ونجران (24) حالة، والرس (23) حالة، ووادي الدواسر (21) حالة، والباحة (20) حالة، والخفجي (18) حالة، والدرعية (17) حالة، وعنيزة (15) حالة، ورأس تنورة (15) حالة، وحائل (14) حالة، وتبوك (14) حالة، ومحايل عسير (13) حالة، وبيشة (12) حالة، وشرورة (12) حالة، وعفيف (12) حالة، وقصيباء (11) حالة، وخليص (11) حالة، والمندق (9) حالات، والخرمة (9) حالات، والنماص (9) حالات، وجازان (9) حالات، وعيون الجواء (8) حالات، وقرية العليا (8) حالات، والدائر (8) حالات، وحريملاء (8) حالات، وسراة عبيدة (7) حالات، والنعيرية (7) حالات، وليلى (7) حالات، والمخواة (6) حالات، والبكيرية (6) حالات، والمذنب (6) حالات، وبيش (6) حالات، ورابغ (6) حالات، وعرعر (6) حالات، ورنية (5) حالات، والجفر (5) حالات، والمضة (5) حالات، وبللسمر (5) حالات، ورجال ألمع (5) حالات، وبقيق (5) حالات، والعيدابي (5) حالات، ورويضة العرض (5) حالات، وقلوة (4) حالات، ورياض الخبراء (4) حالات، وبدر الجنوب (4) حالات، والبجادية (4) حالات، والسليل (4) حالات، ورفائع الجمش (4) حالات، ووثيلان (4) حالات، والعيون (3) حالات، وسكاكا (3) حالات، والحناكية (3) حالات، والنبهانية (3) حالات، وظهران الجنوب (3) حالات، وأحد رفيدة (3) حالات، وعريعرة (3) حالات، ويدمة (3) حالات، والرين (3) حالات، وضرماء (3) حالات، والقريع حالتان، وظلم حالتان، والحرجة حالتان، وتنومة حالتان، والدرب حالتان، وصبيا حالتان، والليث حالتان، ورفحاء حالتان، والدوادمي حالتان، وساجر حالتان، وحالة واحدة في كل من: العقيق، والقرى، وبلجرشي، ودومة الجندل، وميقوع، وطبرجل، وخيبر، ومهد الذهب، والأسياح، والبدائع، والقوارة، وضرية، ونمرة، والمويه، والسحن، وأم الدوم، وتثليث، وبقعاء، والطوال، وأحد المسارحة، والعويقلة، والدلم، والمجمعة، والقويعية، ومرات، ونفي، وشقراء، وتمير، وثادق, كما بلغ عدد الوفيات (1011) حالة بإضافة (39) حالة وفاة جديدة.

وأشارت الصحة إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (7915335) حالة, تعافى منها (3778159) حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات حوالي (433490) حالة.

وجددت الصحة التأكيد على أن الفيروس خطر جداً وسريع الانتشار والعدوى تنتقل من أي شخص في أي عمر، والفئات الأكثر خطورة هم كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة أوأمراض تنفسية.

ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بوصفه الوسيلة الأهم للوقاية من فيروس كورونا، إلى جانب ضرورة لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم لكل شخص عند خروجه من المنزل، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب بالتقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.