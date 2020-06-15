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خادم الحرمين الشريفين يصدر أوامر ملكية بترقية وتعيين 24 قاضيًا بديوان المظالم

خادم الحرمين الشريفين يصدر أوامر ملكية بترقية وتعيين 24 قاضيًا بديوان المظالم
http://almnatiq.net/?p=874551
المناطق - واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – أوامر ملكية بترقية وتعيين 24 قاضيًا بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.
وأوضح معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف, أن الأوامر الملكية الكريمة تضمنت ترقية قاضٍ من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية قاضيين من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ)، وترقية ثلاثة قضاة من درجة (قاضي/ ج) إلى درجة (قاضي/ ب)، وترقية ستة عشر قاضيًا من درجة (ملازم قضائي) إلى درجة (قاضي/ج)، وتعيين قاضيين على درجة ملازم قضائي.
وأكد معاليه أن حرص القيادة الرشيدة على دعم القضاء ومنسوبيه؛ يأتي في إطار إرساء مبادئ العدل، وأن الأوامر الملكية الكريمة تأتي دعمًا لقضاء ديوان المظالم وظيفيًا بما ينعكس إيجابيًا على كفاءة كادره القضائي، وتطوير أعماله لتحقيق الأهداف المنشودة في القطاع القضائي والعدلي، بدعم كريم ومباشر من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

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