احدث الأخبار

فريق طبي في تخصصي الجوف ينجح في استئصال ورم سرطاني لمريضة خمسينية
منطقة الجوف
 خادم الحرمين الشريفين يصدر أوامر ملكية بترقية وتعيين 24 قاضيًا بديوان المظالم
أبرز المواد
 الصحة: تسجيل (4507) حالات مؤكدة، وإجمالي الحالات النشطة (43147) حالة
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يدشن حملة التطوع الصحي في الحدود الشمالية
منطقة الحدود الشمالية
 مستشفيات الجوف تنظم حملات للتبرع بالدم
منطقة الجوف
 أمانة الرياض تعلن 5 ضوابط لبيع منتجات التبغ بالأسواق المركزية والبقالات والتموينات
منطقة الرياض
 المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع يجري عملية جراحية ناجحة لمواطنة مصابة بفيروس كورونا.
منطقة المدينة المنورة
 انطلاق برنامج القيادات الرقمية لتمكين الكوادر الوطنية من قيادة “التحوّل الرقمي”
أبرز المواد
 انطلاق برنامج القيادات الرقمية لتمكين الكوادر الوطنية من قيادة “التحوّل الرقمي”
أبرز المواد
 مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الرابعة والأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة
أبرز المواد
 أمانة الأحساء تطلق أول قرعة إلكترونية لتوزيع أراضي منح الأوامر السامية
المنطقة الشرقية
 بلدية القطيف تغلق مطعمين مخالفين
المنطقة الشرقية
فريق طبي في تخصصي الجوف ينجح في استئصال ورم سرطاني لمريضة خمسينية

فريق طبي في تخصصي الجوف ينجح في استئصال ورم سرطاني لمريضة خمسينية

منطقة الجوف
خادم الحرمين الشريفين يصدر أوامر ملكية بترقية وتعيين 24 قاضيًا بديوان المظالم

خادم الحرمين الشريفين يصدر أوامر ملكية بترقية وتعيين 24 قاضيًا بديوان المظالم

أبرز المواد
الصحة: تسجيل (4507) حالات مؤكدة، وإجمالي الحالات النشطة (43147) حالة

الصحة: تسجيل (4507) حالات مؤكدة، وإجمالي الحالات النشطة (43147) حالة

أبرز المواد
الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يدشن حملة التطوع الصحي في الحدود الشمالية

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يدشن حملة التطوع الصحي في الحدود الشمالية

منطقة الحدود الشمالية

فريق طبي في تخصصي الجوف ينجح في استئصال ورم سرطاني لمريضة خمسينية

فريق طبي في تخصصي الجوف ينجح في استئصال ورم سرطاني لمريضة خمسينية
http://almnatiq.net/?p=874553
المناطق - الجوف

نجح فريق طبي في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف من إنهاء معاناة مريضة تبلغ من العمر 54 سنة تعاني من ورم خبيث, حيث جرى استئصال الورم من الأمعاء الدقيقة والقولون المستعرض ناتج عن سرطان من عنق الرحم الداخلي تسبب بانسداد للأمعاء الدقيقة، وتكللت العملية بالنجاح والمريضة بحالة صحية جيدة ولله الحمد.
وتعد هذه العملية من العمليات النوعية التي تُجرى في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف والمنطقة، ويمثل ذلك خطوة متقدمة في أعمال المستشفى التخصصية ليضاف لمجالات التميز الكثيرة التي يشهدها المستشفى.

روابط ذات صلة

مستشفيات الجوف تنظم حملات للتبرع بالدم

مستشفيات الجوف تنظم حملات للتبرع بالدم
بلدية القريات تطبق خدمة “حجز موعد ” إلكترونياً

بلدية القريات تطبق خدمة “حجز موعد ” إلكترونياً
جمعية أسرتنا بالقريات تقيم أمسية تخطيط الميزانية الأسرية والشخصية

جمعية أسرتنا بالقريات تقيم أمسية تخطيط الميزانية الأسرية والشخصية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*