فريق طبي في تخصصي الجوف ينجح في استئصال ورم سرطاني لمريضة خمسينية

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نجح فريق طبي في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف من إنهاء معاناة مريضة تبلغ من العمر 54 سنة تعاني من ورم خبيث, حيث جرى استئصال الورم من الأمعاء الدقيقة والقولون المستعرض ناتج عن سرطان من عنق الرحم الداخلي تسبب بانسداد للأمعاء الدقيقة، وتكللت العملية بالنجاح والمريضة بحالة صحية جيدة ولله الحمد.

وتعد هذه العملية من العمليات النوعية التي تُجرى في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف والمنطقة، ويمثل ذلك خطوة متقدمة في أعمال المستشفى التخصصية ليضاف لمجالات التميز الكثيرة التي يشهدها المستشفى.