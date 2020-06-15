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رئيس جامعة الجوف المكلف يشكل لجنة لدراسة نقل الطالبات من مجمع سكاكا ودومة الجندل إلى المدينة الجامعية

رئيس جامعة الجوف المكلف يشكل لجنة لدراسة نقل الطالبات من مجمع سكاكا ودومة الجندل إلى المدينة الجامعية

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رئيس جامعة الجوف المكلف يشكل لجنة لدراسة نقل الطالبات من مجمع سكاكا ودومة الجندل إلى المدينة الجامعية

رئيس جامعة الجوف المكلف يشكل لجنة لدراسة نقل الطالبات من مجمع سكاكا ودومة الجندل إلى المدينة الجامعية
http://almnatiq.net/?p=874575
المناطق - الجوف

أصدر رئيس جامعة الجوف المكلف أ. د/بدر بن كريم الزارع، قراراً بتشكيل لجنة مختصة بدراسة نقل طالبات سكاكا ودومة الجندل إلى كليات المدينة الجامعية.

ونص القرار على أن تكون مهام اللجنة هي دراسة إمكانية نقل مقر دراسة الطالبات من مجمع كليات البنات بسكاكا ومركز الدراسات الجامعية بدومة الجندل إلى المدينة الجامعية، واقتراح الخطة الزمنية المناسبة لذلك ودراسة توزيع القاعات الدراسية.

وجاءت اللجنة برئاسة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية وعضوية كل من:

وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات، عميدة مجمع كليات البنات بسكاكا، عميد عمادة القبول والتسجيل، المشرف على تقنية المعلومات، مدير عام الإدارة العامة للمشاريع.

تجدر الإشارة إلى أن المدينة الجامعية بالجوف تتضمن العديد من المشاريع المخصصة للطالبات منها مشاريع مكتملة بنسبة 100 ٪ كبمنى كلية التربية والمركز التجاري والاجتماعي وقاعة المحاضرات، حيث جاء تصميم المدينة الجامعية على قسمين متكافئين للطلاب والطالبات.

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