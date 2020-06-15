مبتعث من جامعة الملك خالد يحقق جائزة التفوق والتميز الأكاديمي لماجستير علوم الاتصالات بجورج ميسون

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حصل المعيد المبتعث من جامعة الملك خالد لدرجة الماجستير بأمريكا عبدالكريم بن عائض آل حنيف على جائزة التفوق والتميز الأكاديمي لبرنامج الماجستير “علوم الاتصالات” لعام 2020م والمقدمة من كلية الهندسة بجامعة جورج ميسون بأمريكا.

وأعرب معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي عن تهانيه للمبتعث على تميزه العلمي، داعيًا جميع المبتعثين والمبتعثات إلى بذل قصارى جهدهم، والاستفادة من جميع الإمكانيات العلمية والبحثية التي تتميز بها الجامعات التي يدرسون بها، كما أعرب وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمري عن تهانيه للمبتعث والكلية على إنجازه العلمي المتميز، وقدم العمري الشكر والتقدير لمعالي رئيس الجامعة على دعمه المستمر لأبنائه وبناته المبتعثين، وتسخيره جميع إمكانيات الجامعة لخدمتهم.