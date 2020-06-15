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“فرحة وطن” مبادرة تطلقها جمعية البر الخيرية بجازان بتوزيع 20 ألف سلة غذائية

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“فرحة وطن” مبادرة تطلقها جمعية البر الخيرية بجازان بتوزيع 20 ألف سلة غذائية

“فرحة وطن” مبادرة تطلقها جمعية البر الخيرية بجازان بتوزيع 20 ألف سلة غذائية
http://almnatiq.net/?p=874606
المناطق - فضه عطيف

بعد نجاح أكبر حملة خيرية بجازان ” الزم بيتك برك يأتيك ” والتي استهدفت أكثر من 45 جمعية خيرية ولجان تنمية بأكثر من 30 الف سلة غذائية .
تطلق جمعية البر الخيرية بجازان حملتها الجديدة تحت شعار ” فرحة وطن ” وذلك اكمالاً لمسيرة الجمعية لحملاتها بالمنطقة لتوفير المتطلبات والاحتياجات الغذائية للأسر المستفيدة من خدماتها وغيرها من الأسر المتضرره من جائحة كورونا كوفيد-19 بمنطقة جازان، وتأتي مبادرة الجمعية ، تحقيقا لتوجيهات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد”.

وأوضح رئيس الجمعية الأستاذ يحي عوض، أن الجمعية تسعى لتطبيق خطط فرع الوزارة بالمنطقة واللجان العاملة التنفيذية للتصدي لمرض كورونا، مبيناً أن حملة ” فرحة وطن ” تستهدف العديد من الفئات المتضرره من هذي الجائحة وبالأخص اصحاب الدخل اليومي كالمزارعين وتجار المواشي والرعاه وسائقي سيارة الأجرة.

وصرح أمين عام جمعية البر الخيرية بجازان الشيخ محمد بن حسن علاوي أن الحملة تضمنت توفير أكثر من 80,000 من كيس دقيق 10 كيلو فاخر وكمية من التمور الفاخرة و 20,000 كيس سكر ، 20,000كيس ارز وتستهدف الجمعية توزيع أكثر من 20,000 سلة غذائية مغلفه مشيراً بأن العطاء سوف يستمر للوصول الى أكبر عدد ممكن من السلات الغذائيه وذلك لإدخال البهجه والوقوف مع هذي الفئة الغالية على قلوبنا من المجتمع.
كما أكد المدير التنفيذي الاستاذ عيسى خواجي أن الخطة الميدانية تتعاون مع جميع الجمعيات الخيرية ولجان التنمية بالمنطقة وعمد الاحياء لإيصال السلات الغذائية للأسر المستفيده بأسرع وقت ممكن.
من جانبة أشاد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان المهندس أحمد بن محمد القنفذي بالجهود التي تقدمها الجمعية لخدمة مستفيديها والأسر المتضررة لإدخال البهجة والسرور لقلوبهم بعد فرحتهم بعيد الفطر المبارك ودعمها الكبير لجمعيات ولجان المنطقة .

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