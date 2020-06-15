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طالبات الجوف يحققن مراكز متقدمة في مسابقة الخط العربي والزخرفة الإسلامية

طالبات الجوف يحققن مراكز متقدمة في مسابقة الخط العربي والزخرفة الإسلامية
http://almnatiq.net/?p=874610
المناطق - الجوف

حققت طالبات من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف مراكز متقدمة في مسابقة أولمبياد الخط العربي والزخرفة الإسلامية على المستوى المملكة، وهن: أصالة سلطان محمد الحمد من مدرسة وارفة العلم المتوسطة في مجال “من وحي الحرمين”، رغد ماجد الرويلي من مدرسة رياض الصالحين المتوسطة في مجال “مصابيح الهدى”، الرند خالد القنيفد من مدرسة رياض الصالحين الابتدائية في مجال “نفحات قرآنية”.
وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله
الغامدي الفائزات بهذه المسابقة التي تعني وتهتم بمواهب الطالبات وتعزيز إمكاناتهن الفنية في مجال الخط العربي والتعرف على أنواعه واتقان المهارات الفنية.
من جانبها، أوضحت مديرة إدارة نشاط الطالبات الأستاذة نورة بنت محمد الدرعان أنه تم عقد العديد من الورش التدريبية للطالبات لصقل وتجويد مهاراتهن الفنية ومتابعتهن من قبل منسقة المشروع الأستاذة نورة بنت إبراهيم الضميري في دقة التصاميم والزخرفة الإسلامية حتى تم رفع وإرسال المشاركات للتحكيم، والطالبات يملكن مهارات فنية عالية جداً.
وقالت إن المسابقة التي استضافتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة في دورتها الخامسة لها مسارات علمية تنافسية تضمنت مسابقة مصابيح الهدى، من وحي الحرمين لطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، ومسابقة نفحات قرآنية المخصص لطالبات المرحلة الابتدائية، فيما شمل المسار النظري للبرنامج بحوث علمية في مجال الخط والزخرفة.

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