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أسعار النفط ترتفع لأكثر من 2 %

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أسعار النفط ترتفع لأكثر من 2 %

أسعار النفط ترتفع لأكثر من 2 %
http://almnatiq.net/?p=874615

سجلت أسعار النفط اليوم ارتفاعاً بأكثر من اثنين في المئة، مدعومةً بمؤشرات تعافي الطلب على الوقود، فيما يلتزم أعضاء مجموعة أوبك+ باتفاق لخفض الإنتاج، الأمر الذي غطى على مخاوف المستثمرين من موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا.
وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول مرتفعة 86 سنتاً، أو 2.4 في المئة، لتبلغ عند التسوية 37.12 دولاراً للبرميل.
وربحت عقود خام برنت القياسي العالمي 99 سنتاً، أو 2.6 في المئة، لتسجل عند التسوية 39.72 دولاراً للبرميل.

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