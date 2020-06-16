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البحرين تدين محاولة ميليشيات الحوثي استهداف مناطق سعودية مدنية

البحرين تدين محاولة ميليشيات الحوثي استهداف مناطق سعودية مدنية
http://almnatiq.net/?p=874616
المناطق - الرياض

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة محاولة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مناطق مدنية بمدينة خميس مشيط ومنطقة عسير، من خلال طائرات بدون طيار (مفخخة)، مشيدةً بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرات وإسقاطها.
وشددت على أن هذه الأعمال الإرهابية تعكس إصرارًا من قبل ميليشيات الحوثي على تهديد المدنيين الآمنين، مؤكدة وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.
كما شددت على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته في إدانة الأعمال الإرهابية الإجرامية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي كونها اعتداءً سافرًا على المدنيين الآمنين في المملكة العربية السعودية، وتهديداً لأمن واستقرار المنطقة.

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