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الدوري الإسباني : إشبيلية يتعادل مع ليفانتي

الدوري الإسباني : إشبيلية يتعادل مع ليفانتي
http://almnatiq.net/?p=874617
المناطق - الرياض

تعادل إشبيلية مع مضيفه ليفانتي 1-1 اليوم في افتتاح الجولة 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك قبل أربعة أيام على استضافة برشلونة المتصدر في قمة الجولة المقبلة.
وكان إشبيلية في طريقه إلى تحقيق فوز ثمين وهو الثاني على التوالي بعد الأول الذي حققه الخميس على جاره ريال بيتيس 2-صفر، بعدما تقدم بهدف لمهاجمه الهولندي لوك دي يونغ منذ الدقيقة 46 وحتى الدقيقة 87 التي شهدت هدف التعادل للضيوف، حيث توغل المدافع خورخي ميراميون من الجهة اليمنى ومرر كرة عرضية قوية ارتدت من يد الحارس الدولي التشيكي توماس فاتشليك واصطدمت بالمدافع البرازيلي دييغو كارلوس ومنه إلى الشباك، و اكتفى إشبيلية بنقطة واحدة ضمن بها بقاءه في المركز الثالث برصيد 51 نقطة بفارق أربع نقاط عن أتلتيكو مدريد الرابع الذي يحل ضيفاً على أوساسونا بعد غدٍ الأربعاء.
وفِي المقابل، سقط ليفانتي في فخ التعادل للمرة الثالثة على التوالي في مبارياته الأربع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، فرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني عشر.

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