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تضاعف الإصابات اليومية بكورونا في تركيا

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تضاعف الإصابات اليومية بكورونا في تركيا

تضاعف الإصابات اليومية بكورونا في تركيا
http://almnatiq.net/?p=874628
المناطق - الرياض

حذر وزير الصحة التركي، الاثنين، المواطنين من التهاون في اتخاذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، في ظل تضاعف عدد الإصابات اليومية بالوباء، مقارنة بالأعداد المسجلة في أوائل يونيو.

وقال الوزير فخر الدين كوجا عبر حسابه الرسمي على تويتر، إن البلاد سجلت 1592 إصابة جديدة و18 وفاة بـ”كوفيد-19″ خلال الساعات الـ24 الماضية.

يشار إلى أن تركيا سجلت 786 إصابة بـكورونا خلال 24 ساعة في الثاني من يونيو، وفي ذروة الوباء في شهر أبريل، سجلت أكثر من 5 آلاف إصابة يومية.

وكتب وزير الصحة في تغريدته: “ارتفاع (الإصابات) يتكثف في مناطق معينة.. هل سيكون هناك تهاون أم قتال؟. سنتمكن من السيطرة على الانتشار إذا التزمنا جميعا بالكمامات وقاعدة التباعد الاجتماعي”.

وفي الأسابيع الأخيرة، سمحت تركيا بالسفر بين المدن واستأنفت الرحلات الجوية الداخلية، مع إعادة فتح المقاهي والمطاعم، وإنهاء الإغلاق في عطلة نهاية الأسبوع.

وسجلت البلاد 4825 وفاة وقرابة 180 ألف إصابة، بحسب أحدث الأرقام الرسمية.

وأثارت الجمعية الطبية التركية الأسبوع الماضي مخاوف بشأن إجراءات الحكومة لتخفيف القيود، وقال أحد أعضائها خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: “لم نتمكن من التغلب على الموجة الأولى (للوباء) بشكل كامل حتى الآن”.

وأكدت الجمعية في 12 يونيو أنه “لا يوجد دليل” على السيطرة على تفشي الوباء، مما يتعارض مع تصريحات المسؤولين الأتراك الشهر الماضي.

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